В Баку прошла церемония награждения победителей Международного турнира AGF Junior Trophy по отдельным снарядам

В воскресенье на Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в вольных упражнениях, упражнениях на гимнастическом коне и на снаряде кольца, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место в вольных упражнениях занял украинский спортсмен Иван Севрук, на втором месте азербайджанский гимнаст Мансум Сафаров, на третьем месте представитель Грузии Дачи Долидзе.

Награды победителям и призерам вручили член исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, судья международной категории Ахмед Агаев, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Шафига Елчуева.

В упражнениях на гимнастическом коне на верхнюю ступень пьедестала поднялся спортсмен из Украины Радомир Стельмах, на втором месте грузинский гимнаст Дачи Долидзе, третью ступень пьедестала занял Микита Мельников (Украина).

Награды победителям и призерам вручили генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Рашид Мамедов, член организационного комитета соревнований Ровшан Гурбанов.

В упражнениях на снаряде кольца золотой медали удостоен Владимир Костюк (Украина), "серебро" у азербайджанского спортсмена Мансума Сафарова, бронзовую медаль завоевал Керем Шенер (Турция).

Награды победителям и призерам вручили секретарь соревнований Нигяр Мирзоева, менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана Гашим Гусейнов и Эльмира Алиева.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих на Национальной арене гимнастики, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая на Национальной арене гимнастики.