В Баку определились победители Международного турнира AGF Junior Trophy в опорном прыжке

В воскресенье на Национальной арене гимнастики в Баку определились победители и призеры первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в опорном прыжке, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место с результатом 13.425 балла занял спортсмен, выступающий за Китайский Тайбэй Хуанг Йен-Чанг, на втором месте украинский гимнаст Владимир Костюк (13.175 балла), на третьем месте спортсмен, представляющий Китайский Тайбэй Чуанг Чиа-Лунг (12.700 балла).

Азербайджанские гимнасты Мансум Сафаров (12.475 балла) и Рамин Дамиров (12.325 балла), они заняли четвертое и пятое места соответственно.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих на Национальной арене гимнастики, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая на Национальной арене гимнастики.