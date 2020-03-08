Определились победители Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнении на перекладине

В воскресенье в Баку на Национальной арене гимнастики определились победители первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнении на перекладине, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место занял Владимир Костюк (13.000 балла, Украина), на втором месте Чуанг Чиа-Лунг (12.500 балла, Китайский Тайбэй), на третьем месте - Хасан Булут (12.400 балла, Турция).

Азербайджанские гимнасты Мансум Сафаров (12.100 балла) и Расул Ахмедзаде (11.900 балла) заняли четвертое и пятое места соответственно.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих на Национальной арене гимнастики, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая на Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов.