Сейчас вся наша работа направлена на предстоящий Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Баку

В Баку украинские гимнасты выступают не в первый раз, поэтому мы знаем, что здесь всегда прекрасная организация соревнований. Об этом сказала Trend старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Ирина Надюк, передает Day.Az.

"Команда на Международном турнире AGF Junior Trophy у меня молодая. Мы решили на этом старте сделать акцент совсем на юных спортсменов. Турнир стал для них первым серьезным соревнованием. Конечно, волнение присутствует, для этого мы их и привезли на турнир. Нужно, чтобы они почувствовали соревновательный дух, поняли какие это эмоции, и учились с ними совладать и справляться", - сказала она.

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике также отметила, что сейчас все цели и вся работа сборной направлена на Чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Баку в мае.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые провела Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, прошедших на Национальной арене гимнастики, приняли участие юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая на Национальной арене гимнастики.