Сборная Азербайджана по тхэквондо завоевала семь медалей на международном турнире в Нидерландах

В городе Эйндховен (Нидерланды) завершился международный турнир по таэквондо "Dutch Open". Сборная команда Азербайджана, участвовавшая в турнире, завоевала семь медалей категории G1 (четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на 47-м традиционном открытом чемпионате Нидерландов победителями стали члены нашей команды Гасым Магомедов (58 кг), Милад Беиги (80 кг), Радик Исаев (свыше 87 кг) и Фарида Азизова (67 кг).

Наши спортсмены Джавад Агаев (68 кг) и Паям Гобади (87 кг), уступив только в финале, завоевали серебряную медаль. Бахруз Гулузаде (54 кг) завершил соревнования в полуфинале.

14-15 марта наша команда под руководством старших тренеров Резы Мехмандоуста и Эльнура Аманова примет участие в открытом чемпионате категории G2 в бельгийском городе Ломмель.