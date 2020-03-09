Нурмагомедов и Макгрегор высмеяли друг друга в соцсетях

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор обменялись в соцсетях насмешкам в адрес друг друга, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Изначально ирландец опубликовал в своем Twitter кадр из видео, которое было снято во время его нападения на автобус с участниками турнира UFC в 2018 году, при этом на скриншоте запечатлен Нурмагомедов. В подписи к посту Макрегор написал "Уличный бой". Так ирландский боец, вероятно, отреагировал на пресс-конференцию с участием россиянина, на которой тот рассказал о том, что не раз участвовал в уличных драках.

В ответ Нурмагомедов разместил в своем аккаунте кадр из трансляции боя с Макгрегором, на котором проводит против ирландца болевой прием, озаглавив его подписью "Heeeelp".

Впоследствии бойцы опубликовали еще несколько сообщений, где продолжили высмеивать друг друга.