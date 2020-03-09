«Атлетико» и «Севилья» победителя не выявили

Мадридский "Атлетико" на свое поле сыграл вничью с "Севильей". Матч соседей по турнирной таблице закончился со счетом 2:2, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.

Голы у хозяев забили: Альваро Мората (32-я минута) и Жоау Феликс (36). У гостей отличились Люк де Йонг (19) и Лукас Окампос (43).

"Атлетико" набрал 46 очков и занимает четвертую позицию. У "Севильи" 48 очков и третье место.

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