https://news.day.az/sport/1210185.html Английский футбольный клуб будет продан
Английский футбольный клуб будет продан
Владелец английского "Саутгемптона" Яо Цзишен собирается продать контрольный пакет акций клуба. Китайский бизнесмен намерен выручить 250 миллионов фунтов стерлингов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Спот-Экспресс", Яо Цзишен готов расстаться с 80% акций клуба. Летом 2017 года он купил "Саутгемптон" у Катарины Либнерр за 250 миллионов фунтов и теперь намерен вернуть эту сумму. В ближайшее время акции будут выставлены на продажу.
В настоящее время "Саутгемптон" занимает 14 место в английской премьер-лиги. За два года "святые" сменили трех тренеров, но не добились серьезного прогресса.
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