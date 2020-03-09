Футбольные власти Италии обсуждают приостановку чемпионата из-за коронавируса

В Италии, где самый высокий уровень смертности от коронавируса, под угрозой оказался футбольный чемпионат. Министерство спорта потребовало отменить турнир Серии А, но федерация футбола выступила против, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Как развивалась ситуация?

Среди всех европейских футбольных чемпионатов в большей степени из-за коронавируса пострадал итальянский, который находится на грани отмены. Всё началось с переноса нескольких матчей. Затем последовали решения о проведении игр без зрителей. Теперь итальянское футбольное общество поделилось на два лагеря. Министерство спорта и ассоциация футболистов, угрожающая забастовкой за прекращение чемпионата. Дошло даже до того, что в минувшем туре матч "Пармы" и СПАЛА прервали во время выхода команд на поле. Однако спустя час матч все-таки начался и был доигран.

Федерация футбола в итоге настояла на том, чтобы, пусть и без зрителей, но были сыграны все встречи 26-го тура. Среди которых был и матч команд из первой тройки - "Ювентуса" и "Интера". Однако звезде "Юве" Криштиану Роналду перед матчем пришлось здороваться с несуществующими фанатами.

Возможно, поддержки трибун португальцу как раз и не хватило. И он впервые не забил в чемпионате с ноября. А ведь это был его 1000-й матч в карьере! Тем не менее, "Ювентус" выиграл 2-0 благодаря голам Рэмзи и Дибалы.

А в дивизионе рангом ниже - Серии В - игроки клуба "Пескара" и вовсе вышли на игру против команды "Беневенто" в медицинских масках. Такое решение приняло руководство клуба.

10 марта Федерация футбола проведёт внеочередное специальное собрание в закрытом формате, чтобы рассмотреть вопрос о приостановке розыгрыша итальянского чемпионата на неопределённый срок.