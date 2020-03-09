«Реал-Мадрид» проиграл «Бетису» и упустил лидерство в чемпионате Испании

8 марта в одном из матчей 27 тура чемпионата Испании по футболу "Бетис" принимал мадридский "Реал". Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, передает Day.Az со ссылкой на ont.by.

Голами у "Бетиса" отметились Сидней и Тельо. За "Реал" забивал Бензема.

Столичный клуб, ранее лидировавший в чемпионате Испании, после поражения опустился в турнирной таблице Ла Лиги на вторую строку. Отставание "сливочных" от "Барселоны" составляет два очка.

В предыдущем туре чемпионата Испании "Реал" победил "Барселону" 2:0.

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