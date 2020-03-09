https://news.day.az/sport/1210249.html «Реал-Мадрид» проиграл «Бетису» и упустил лидерство в чемпионате Испании - ВИДЕО
«Реал-Мадрид» проиграл «Бетису» и упустил лидерство в чемпионате Испании - ВИДЕО
8 марта в одном из матчей 27 тура чемпионата Испании по футболу "Бетис" принимал мадридский "Реал". Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, передает Day.Az со ссылкой на ont.by.
Голами у "Бетиса" отметились Сидней и Тельо. За "Реал" забивал Бензема.
Столичный клуб, ранее лидировавший в чемпионате Испании, после поражения опустился в турнирной таблице Ла Лиги на вторую строку. Отставание "сливочных" от "Барселоны" составляет два очка.
В предыдущем туре чемпионата Испании "Реал" победил "Барселону" 2:0.
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