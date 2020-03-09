https://news.day.az/sport/1210255.html Британский боец MMA отдал ногу сопернику и задушил его - ВИДЕО
Британский боец MMA отдал ногу сопернику и задушил его - ВИДЕО
Британский боец смешанного стиля (MMA) Адам Уилсон победил своего соотечественника Скотта Малоуна на турнире Cage Warriors 112. Видеозапись поединка опубликовали в аккаунте турнира в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Бой прошел 7 марта в Манчестере. В начале второго раунда Уилсон отдал ногу сопернику, у британца не прошла попытка удара.
Уилсон смог оказаться за спиной Малоуна и применил удушающий прием.
Для британца это пятая победа подряд. Он впервые закончил поединок удушающим приемом.
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