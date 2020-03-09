Британский боец MMA отдал ногу сопернику и задушил его

Британский боец смешанного стиля (MMA) Адам Уилсон победил своего соотечественника Скотта Малоуна на турнире Cage Warriors 112. Видеозапись поединка опубликовали в аккаунте турнира в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Бой прошел 7 марта в Манчестере. В начале второго раунда Уилсон отдал ногу сопернику, у британца не прошла попытка удара.

Уилсон смог оказаться за спиной Малоуна и применил удушающий прием.

Для британца это пятая победа подряд. Он впервые закончил поединок удушающим приемом.

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