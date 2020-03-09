Шестилетняя азербайджанская гимнастка завоевала первую медаль в Венгрии

В Будапеште прошел традиционный международный турнир по художественной гимнастике "Весенний кубок-2020", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В числе выступлений азербайджанских гимнасток в этом соревновании, в котором участвовали представительницы Венгрии, России, Австрии, Хорватии, Германии, Словакии, Кипра, Украины и Словении, особое внимание привлек дебют самой юной участницы соревнований Дениз Аббасовой.

Аббасова, которая заняла третье место среди гимнасток 2014 года рождения, выступила на этом соревновании в гимнастическом костюме с национальными орнаментами, который для этого выступления специально подготовила руководитель Центра национальной одежды, доктор философии по искусствоведению, модельер Гюльнара Халилова.

Юные соотечественницы - Мина и Дениз Аббасовы, сестры-близнецы Эсмер и София Сеидовы - завоевали на турнире в целом три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.