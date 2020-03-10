Евро-2020 предложили полностью перенести в Россию

Футбольный агент Марко Трабукки предложил полностью перенести чемпионат Европы по футболу-2020 в Россию из-за распространения коронавируса.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Думаю, многие страны Евросоюза запретят проводить Евро на их территории. Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести его в России?" - написал Трабукки.

Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций оценили вероятность переноса чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса. Там подчеркнули, что необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира на данный момент нет.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года должен пройти с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов: Амстердама, Баку, Бильбао, Будапешта, Бухареста, Глазго, Дублина, Копенгагена, Лондона, Мюнхена, Рима и Санкт-Петербурга.