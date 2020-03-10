Матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" пройдет без зрителей из-за коронавируса

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и итальянским "Наполи" пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ответный матч "Барселона" - "Наполи" пройдет в Испании 18 марта, первая встреча в Неаполе завершилась вничью со счетом 1:1. Ранее было объявлено, что без зрителей пройдут ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - "Боруссия" (Дортмунд) и "Валенсия" - "Аталанта".

На данный момент в Испании выявлено более 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.