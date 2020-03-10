Федерации футбола просят УЕФА перенести Евро-2020

Ряд федераций футбола обратились в УЕФА с просьбой перенести чемпионат Европы этого года из-за вспышки эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.

Таким образом они рассчитывают получить возможность позже завершить национальные чемпионаты, в которых сложилась сложная ситуация с переносами матчей из-за угрозы заражения, сообщает Tuttosport. Один из предложенных вариантов - проведение турнира в следующем году.

Однако президент УЕФА Александер Чеферин выступает против. Он надеется провести Евро в установленные сроки - с 12 июня по 12 июля.

Матчи чемпионатов нескольких стран решено проводить без зрителей. Серия А и вовсе приостановлена.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.