В УЕФА ответили на сообщения о переносе Евро-2020

УЕФА пока не планирует переносить чемпионат Европы по футболу. Об этом заявили РБК в пресс-службе организации, передает Day.Az.

Ранее итальянский портал Tuttosport сообщил, что почти все футбольные федерации попросили УЕФА отложить Евро-2020. Предполагается, что такая мера позволит с минимальными потерями завершить национальные чемпионаты в странах, где проводить матчи запретили из-за коронавируса.



"Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - отметили представители УЕФА.

Турнир стартует 12 июня в Риме, как и планировалось.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, где состоятся четыре матча турнира.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Италии запретили любые спортивные соревнования, в том числе матчи чемпионата страны по футболу, а в Испании и Португалии встречи национальных чемпионатов проведут без зрителей.

