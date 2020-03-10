Емельяненко описал бой с Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал, как проходили его боксерские спарринги с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Слова спортсмена передает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался "мальчиком для битья". "Перекладывал он меня с левой руки на правую", - описал боец. Он также отметил форму главы Чечни и подчеркнул, что тот все время занимается спортом. "Он не боится того, что я на голову выше, что я профессиональный спортсмен. Он идет, атакует и бьет", - рассказал Емельяненко.

При этом спортсмен сказал, что его бой с Кадыровым не появится в интернете. Более того, Александр отметил, что это был "просто рабочий момент в тренировочном процессе".

Емельяненко тренируется в бойцовском клубе "Ахмат", который курирует Кадыров. Боец неоднократно выкладывал фотографии с занятий по боксу с главой Чечни, а в декабре прошлого года они договорились провести поединок. Спортсмен отдал Кадырову право самому выбрать время и место проведения боя.

Следующий поединок Емельяненко проведет 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107, его соперником станет Магомед Исмаилов.