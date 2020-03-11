Олимпиаду в Токио могут перенести на один или два года

Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом газете Wall Street Journal сообщил член японского оргкомитета Харуюк Такахаши.

"Я не думаю, что Игры могут быть отменены, это будет перенос. МОК будет в затруднении, если их отменят", - заявил Такахаши в интервью газете.

Он отметил, что перенос мероприятия на срок до года будет сложным, поскольку в этом случае Игры пройдут одновременно с другими важными спортивными событиями.

При этом проще всего будет перенести Олимпийские игры на два года, так как расписание спортивных мероприятий на следующий год уже почти полностью согласовано, считает Такахаши.