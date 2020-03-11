Экстренное совещание УЕФА о переносе ЕВРО-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел экстренное совещание касательно возможного переноса или отмены чемпионата Европы - 2020 в связи с распространением мировой эпидемии китайского коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила УЕФА рекомендации, на основании которых был сделан вывод, что города смогут принять матчи турнира при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам с COVID-2019 и соответствующей инфраструктуры для взаимодействия с болельщиками.

На сегодняшний день УЕФА склоняется к варианту, согласно которому Евро-2020 пройдет в запланированный срок и при болельщиках на трибунах.

"УЕФА не получал запросов о переносе или отмене турнира. Мы пристально следим за ней и находимся на связи с Всемирной организацией здравоохранения и местными властями по поводу вируса и его распространения", - уточнили в организации.