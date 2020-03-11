Партнер Макгрегора показал избиение Нурмагомедова

Боец смешанного стиля (ММА) Диллон Дэнис показал в Twitter видео потасовки с Хабибом Нурмагомедовым, которая возникла после боя россиянина против ирландца Конора Макгрегора.

На кадрах видно, как Дэнис бьет противника по голове. Спортсменов сумели разнять присутствовавшие на поединке зрители, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Дэнис - спарринг-партнер Макгрегора. Он присутствовал на поединке ирландца против Нурмагомедова в 2018 году и после окончания боя подрался с россиянином. В октагоне возникла массовая потасовка, в итоге ее участники были дисквалифицированы. Дэнис выступает в промоушене Bellator, в двух поединках он одержал две победы.

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