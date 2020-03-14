Марадона изолирован от команды из-за подозрений в заражении коронавирусом

Экс-футболист итальянского "Наполи" Диего Марадона изолирован от команды из-за подозрения в заражении коронавирусом, сообщает Footmercato, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, сейчас экс-игрок является наставником аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима".



По последним данным, от коронавируса скончались пять тысяч человек. Вспышка заболевания началась в Китае, но затронула весь мир.