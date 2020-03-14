https://news.day.az/sport/1212395.html Марадона изолирован от команды из-за подозрений в заражении коронавирусом
Напомним, сейчас экс-игрок является наставником аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима".
Марадона изолирован от команды из-за подозрений в заражении коронавирусом
Экс-футболист итальянского "Наполи" Диего Марадона изолирован от команды из-за подозрения в заражении коронавирусом, сообщает Footmercato, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Напомним, сейчас экс-игрок является наставником аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима".
По последним данным, от коронавируса скончались пять тысяч человек. Вспышка заболевания началась в Китае, но затронула весь мир.
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