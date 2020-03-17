УЕФА может запросить 300 млн евро за перенос Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций 17 марта решит судьбу континентального футбола на ближайшие несколько месяцев, когда в формате видеоконференции проведет совещание с представителями всех 55 членов организации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В числе прочих на повестке дня будет стоять вопрос о Лиге чемпионов и Лиге Европы, национальных чемпионатах и предстоящим чемпионатом Европы-2020 - он запланирован на июнь-июль 2020 года.

По предварительной информации, Евро-2020 намерены переносить на 2021 год - это планируется сделать ради того, чтобы национальные турниры можно было доиграть. Однако за перенос УЕФА запросит почти 300 миллионов евро.