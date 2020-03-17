https://news.day.az/sport/1213423.html Чемпионат Европы по футболу перенесен на следующий год
Чемпионат Европы по футболу перенесен на следующий год
Было принято решение о проведении чемпионата Европы по футболу 2020 года летом 2021 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщила норвежская федерация футбола.
Сообщается, что игры чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Позднее 17 марта УЕФА, как ожидается, примет решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов сезона 2019/2020.
Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Игры предполагалось проводить в 12 городах по всей Европе.
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