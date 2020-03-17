Чемпионат Европы по футболу перенесен на следующий год

Было принято решение о проведении чемпионата Европы по футболу 2020 года летом 2021 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщила норвежская федерация футбола.

Сообщается, что игры чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Позднее 17 марта УЕФА, как ожидается, примет решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов сезона 2019/2020.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Игры предполагалось проводить в 12 городах по всей Европе.