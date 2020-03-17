УЕФА вернет болельщикам деньги за билеты на матчи чемпионата Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в полном объеме вернет болельщикам деньги за билеты на матчи чемпионата Европы, если они не смогут посетить турнир в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во вторник УЕФА перенес чемпионат Европы 2020 года. Теперь турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В УЕФА заявили, что в течение месяца соответствующая информация о возврате средств появится на билетном портале, также покупатели билетов получат информацию по электронной почте.

Чемпионат Европы должен пройти, в том числе, в Баку.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.