УЕФА официально подтвердил перенос Евро на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально подтвердил перенос чемпионата Европы с 2020 года на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса. Заявление организации опубликовано на официальном сайте УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Матчи первенства континента пройдут с 11 июня по 11 июля.

Турнир планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы в честь 60-летия Евро.

17 марта УЕФА провел видеоконференцию с участием руководителей футбольных ассоциаций стран, а также представителей клубов и лиг. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 7 тыс. человек, 80 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 185 тыс. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где выявлено более 25 тыс. случаев заражения.