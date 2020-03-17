Вслед за чемпионатом Европы перенесен Кубок Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) перенесла главный континентальный турнир - Кубок Америки на 2021 год. Ранее аналогичное решение принял УЕФА, перенесший на год вперед чемпионат Европы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кубок Америки должен был пройти в Аргентине и Колумбии в те же сроки, что чемпионат Европы с 12 июня по 12 июля. Но в связи с пандемией коронавирусной инфекции КОМНЕБОЛ принял решение перенести турнир.

"Было нелегко принять это решение, но безопасность людей превыше всего. Мы верим, что самый старый турнир вернется в 2021 году", - говорится в официальном заявление КОНМЕБОЛ.