https://news.day.az/sport/1213537.html Клубный чемпионат мира по футболу будет перенесен с лета 2021 года на неопределенный срок
Клубный чемпионат мира по футболу будет перенесен с лета 2021 года на неопределенный срок
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение о переносе клубного чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Турнир должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае. Новые даты проведения турнира на данный момент не определены.
Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы с лета 2020 на лето 2021 года. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
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