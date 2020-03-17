Клубный чемпионат мира по футболу будет перенесен с лета 2021 года на неопределенный срок

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение о переносе клубного чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Турнир должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае. Новые даты проведения турнира на данный момент не определены.

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы с лета 2020 на лето 2021 года. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.