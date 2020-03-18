У еще одного футболиста «Ювентуса» выявлен коронавирус

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Блез Матуиди сдал положительный тес на коронавирус. При этом у самого игрока нет никаких симптомов заболевания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, тестирование игроков "Ювентуса" на короновирус выявило носительство COVID-19 у Блеза Матуиди. Французский футболист находится на домашнем карантине. Состояние здоровья Блеза не вызвало беспокойства у врачей.

Матуди стал вторым игроком у "Ювентуса", у которого был обнаружен коронавирус. Ранее COVID-19 был выявлен у защитника Даниэле Ругани. Информация об обнаружения коронавируса у нападающего Пауло Дибалы не нашла подтверждения.