https://news.day.az/sport/1213655.html Соседи грубо оскорбили известного футболиста - ВИДЕО
Соседи грубо оскорбили известного футболиста - ВИДЕО
Футболист "Монако" Сеск Фабрегас выложил видео в Twitter, на котором воспроизвел эпизод из фильма "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи в главной роли, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Полузащитник вышел на балкон и поприветствовал соседей, запертых на карантине из-за распространения коронавируса, однако в итоге был послан в матерной форме.
"Четвертый день изоляции, люди становятся действительно напряженными", - пошутил Фабрегас.
Чемпионат Франции в данный момент прерван. "Монако" шел на девятом месте. На счету Фабрегаса 22 матча, в которых он отдал три голевые передачи.
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