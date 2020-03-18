Соседи грубо оскорбили известного футболиста

Футболист "Монако" Сеск Фабрегас выложил видео в Twitter, на котором воспроизвел эпизод из фильма "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи в главной роли, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Полузащитник вышел на балкон и поприветствовал соседей, запертых на карантине из-за распространения коронавируса, однако в итоге был послан в матерной форме.

"Четвертый день изоляции, люди становятся действительно напряженными", - пошутил Фабрегас.

Чемпионат Франции в данный момент прерван. "Монако" шел на девятом месте. На счету Фабрегаса 22 матча, в которых он отдал три голевые передачи.

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