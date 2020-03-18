В АПЛ придумали способ доиграть сезон при коронавирусе

Английская премьер-лига (АПЛ) может доиграть оставшиеся матчи сезона в особом режиме во время пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители Премьер-лиги предлагают задействовать две или три нейтральные арены и провести оставшиеся 92 игры без зрителей. Предполагается, что стадионы смогут принимать больше одной игры в день.

Ограниченное количество арен позволит обойтись минимальным количеством задействованного персонала для обслуживания матчей. Руководители клубов АПЛ рассчитывают на интерес телекомпаний и зрителей к такому варианту возобновления чемпионата.