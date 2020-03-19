Чемпионат Испании по футболу хотят возобновить

Президент Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу, Хавьер Тебас надеется, что турнир будет возобновлен в середине мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат Испании был прерван 12 марта из-за коронавируса.

По словам главы лиги, в случае успешной борьбы с коронавирусом все европейские чемпионаты смогут возобновиться в середине мая. Также он отметил, что в зависимости от обстановки будет принято решение о проведении матчей национального первенства со зрителями.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли.