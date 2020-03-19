Чемпионат Испании по футболу хотят возобновить
Президент Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу, Хавьер Тебас надеется, что турнир будет возобновлен в середине мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Чемпионат Испании был прерван 12 марта из-за коронавируса.
По словам главы лиги, в случае успешной борьбы с коронавирусом все европейские чемпионаты смогут возобновиться в середине мая. Также он отметил, что в зависимости от обстановки будет принято решение о проведении матчей национального первенства со зрителями.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре