Азербайджанские спортсмены призвали к совместной борьбе с коронавирусом

Известные азербайджанские спортсмены и ветераны спорта представили видеролик "Koronavirisa qarşı birgə mübarizə aparaq" (Давайте вместе бороться с коронавирусом), созданный совместно с Федерацией спортивных журналистов Азербайджана (AİJF), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В проекте приняли участие двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы по парадзюдо Ильхам Закиев, пятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион Европы по каратэ Рафаэль Агаев, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по стендовой стрельбе Земфира Мефтахетдинова, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион Европы по вольной борьбе Намиг Абдуллаев и член правления AİJF, спортивный телеведущий Сянан Шафизаде.

В видеролике они поделились своими рекомендациями по борьбе с COVID-19, призвали население соблюдать установленные правила.