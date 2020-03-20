Английскому футболу продлили карантин

Карантин, распространяющийся на все футбольные турниры в Англии, продлен до 30 апреля.

Об этом говорится в объединенном обращении Футбольной ассоциации (FA), Английской премьер-лиги (АПЛ) и Английской футбольной лиги (EFL), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что по правилам FA футбольный сезон должен быть завершен до 1 июня, однако руководство решило продлить его. Это позволило прервать розыгрыши Премьер-лиги и низших дивизионов чемпионата на большее время.