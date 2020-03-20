https://news.day.az/sport/1214405.html Английскому футболу продлили карантин
Английскому футболу продлили карантин
Карантин, распространяющийся на все футбольные турниры в Англии, продлен до 30 апреля.
Об этом говорится в объединенном обращении Футбольной ассоциации (FA), Английской премьер-лиги (АПЛ) и Английской футбольной лиги (EFL), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что по правилам FA футбольный сезон должен быть завершен до 1 июня, однако руководство решило продлить его. Это позволило прервать розыгрыши Премьер-лиги и низших дивизионов чемпионата на большее время.
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