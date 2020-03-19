Этапы "Формулы-1" в Нидерландах, Испании и Монако отложены из-за коронавируса

Этапы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Нидерландах, Испании и Монако отложены из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гран-при Нидерландов был запланирован на 1-3 мая, Испании - на 8-10 мая, Монако - на 21-24 мая.