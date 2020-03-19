Футболист «Ювентуса» нарушил карантин и попался полиции

Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин нарушил условия карантина в Италии и был остановлен полицией. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов задержали футболиста в аэропорту при попытке улететь в Аргентину на частном самолете. Полиция не позволила аргентинцу покинуть страну несмотря на то, что он предоставил документы об отрицательном результате анализов на коронавирус. Футболист находится в зоне повышенного риска, так как инфекция была обнаружена у его одноклубников Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.

19 марта невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес также нарушила условия карантина и отправилась на шопинг. За это она была подвергнута критике.

На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила в чемпионате Италии.