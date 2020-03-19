Тренер Хабиба оценил шансы проведения боя с Фергюсоном в Абу-Даби

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о возможном переносе поединка против Тони Фергюсона в Абу-Даби, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поединок был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако власти штата запретили его проводить из-за угрозы распространения коронавируса.

"Отец Хабиба уже называл вариант, который мне тоже кажется вероятным, - Абу-Даби. К такому мы не готовились, но в этом есть смысл. Со зрителями или без - это мы не обсуждали. Хабиб просто хочет подраться", - цитирует Мендеса The Sun.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 9 тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 224 тыс.