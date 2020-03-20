Токио-2020 могут отложить на два года из-за коронавируса

Сегодня Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию. Торжественная передача прошла на Панафинейском стадионе в Афинах.

Из-за нового заболевания программа церемонии была сокращена и проводилась без зрителей, сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета. Специальный самолёт приземлился на базе японских ВВС Мацусима, где прошла встреча олимпийского огня, передает "Говорит Москва".

Главный редактор газеты "Советский спорт" Николай Яременко в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что судьба Олимпийских игр находится во власти спонсоров.

"Внутри Международного олимпийского комитета и внутри оргкомитета игр Токио-2020 пока нет единства, и мы видим, самые разные голоса доносятся из недр этих двух организаций. Какие бы ни были отношения между МОК и ВАДА, решающее слово всё равно будет за спонсорами. Часть представителей Минспорта Японии, оргкомитета Игр в Японии уже фактически как о решённом вопросе говорят о переносе Игр и разве что готовы обсуждать, на год или скорее на два они будут перенесены. Часть настаивает на том, что можно в мае вернуться к этому и в мае принять окончательное решение, как поступать. Правы и те, кто собирается не рисковать здоровьем спортсменов, болельщиков, персонала, многочисленных гостей Олимпиады, но также и можно понять позицию тех, кто готов рисковать, но думает о финансовой стороне вопроса".

Вопрос о проведении летней Олимпиады в этом году остаётся открытым из-за пандемии COVID-19. На днях премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страны "Большой семёрки" поддержали его идею о проведении полноценных соревнований в Токио в намеченные сроки.

По последним данным, в Японии зафиксировано более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 39 человек скончались.