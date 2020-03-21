В Азербайджане проводится интересный конкурс "Оставайся дома – не оставайся без спорта"

На фоне социальной изоляции по всему миру, вызванной заботой правительств о своих гражданах в рамках борьбы с пандемией COVID - 19, в некоторых странах проводятся различные флешмобы и акции, что очень важно для моральной поддержки людей.

Можно ли оставаться дома и активно заниматься спортом? Можно! Известные азербайджанские спортсмены призвали присоединиться к движению "Оставайся дома - не оставайся без спорта", организованного Национальным олимпийским комитетом, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу НОК в Facebook, передает Day.Az.

В представленных видеороликах - каратисты Рафаэль Агаев и Илаха Гасымова, паратаэквондист Айнур Мамедова, дзюдоисты Рустам Оруджев и Ниджат Шихализаде, борец Гаджи Алиев, тренер Фирдовси Умудов.

Для тех, кто хочет присоединиться, необходимо опубликовать свое фото или видео под хештегами #evdəqal, #idmandanqalma и заработать специальный приз от НОК. Ссылка на конкурс https://bit.ly/2UfL5nz