Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир должен был состояться с 8 по 24 мая, решение об отмене было принято в субботу советом IIHF.

"Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус - это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны оставить спорт на втором плане и поддержать государственные органы и международную хоккейную семью", - отметил президент IIHF Рене Фазель, которого цитирует пресс-служба.

В релизе IIHF отмечается, что чемпионат мира не мог быть перенесен в другую страну. С учетом того, что места проведения грядущих турниров определены до 2025 года, IIHF примет решение относительно возможности проведения одного из будущих чемпионатов в Швейцарии позднее на конгрессе организации. В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м - в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м - в Санкт-Петербурге, в 2024-м - в чешских Праге и Остраве, в 2025-м - в Швеции и Дании (города пока не определены).

IIHF отмечает, что в ближайшее время для болельщиков, успевших купить билеты на матчи чемпионата мира, будет доступна информация о порядке возврата денежных средств. Также уточняется, что международная федерация была застрахована на случай отмены турнира, поэтому значительно не потеряет в доходах.

IIHF сообщает, что связи с коронавирусом также отменен конгресс организации, который должен был состояться в Цюрихе 21-23 мая.