Тест бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Феллайни дал положительный результат на коронавирус

Тест выступающего за китайский "Шаньдун Лунэн" бывшего полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллайни, дал положительный результат на коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что футболист в субботу вернулся в Китай, где по прибытии сдал анализы для теста на коронавирус.

Феллайни 32 года, он перешел в китайский клуб из "Манчестер Юнайтед" зимой 2019 года. В составе манкунианцев игрок стал обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы УЕФА. Также игрок выступал за английский "Эвертон" и бельгийский "Стандард" (Льеж). В составе сборной Бельгии игрок провел 87 матчей, в которых отличился 18 раз, футболист является бронзовым призером чемпионата мира в России.

Старт чемпионата Китая по футболу, отложенный из-за коронавируса, состоится 18 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.