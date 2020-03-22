Унаи Эмери может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Италии по футболу

Испанец Унаи Эмери может возглавить один из футбольных клубов чемпионата Италии. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на портал Tuttomercatoweb, передает Day.Az.

"У меня были контакты с несколькими итальянскими клубами, - заявил Эмери. - Но по той или иной причине, у меня раньше не было возможности работать в Италии. Теперь я открыт для всех предложений, но прежде всего я слежу за Серией А. Из уважения я не стану называть клубы, с которыми общался".

Эмери 48 лет. Его последним местом работы является английский "Арсенал", откуда он был уволен в ноябре 2019 года. До этом он был главным тренером французского "Пари Сен-Жермен", испанских "Севильи", "Валенсии", "Альмерии" и "Лорки". В период с мая по ноябрь 2012 года испанец возглавлял московский "Спартак", из которого был уволен после разгромного поражения от московского "Динамо" в матче чемпионата России (1:5).

Вместе с "Севильей" Эмери трижды подряд выиграл Лигу Европы (2013/14 - 2015/16), с ПСЖ он стал чемпионом Франции (2017/18) и два раза - обладателем Кубка Франции (2016/17, 2017/18).