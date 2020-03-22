Экс-президент итальянского футбольного клуба умер от коронавируса

Бывший президент итальянского клуба "Пергокрема" Андреа Микели умер от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пергокрема" выступала в Серии C.

Отмечается, что экс-президенту было 37 лет.

"Мы выражаем глубокие соболезнования всей семье Микеле", - говорится в заявлении.



Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тыс. человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.