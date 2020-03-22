Не убедил: чилийский игрок вернется в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Интера" Алексис Санчес по завершении сезона вернется в состав "Манчестер Юнайтед". О том, что итальянский клуб не намерен выкупать контракт чилийца, сообщил журналист Николо Шира, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

32-летний Санчес перешел в "Интер" в августе 2019 года на правах аренды, срок сделки истекает 30 июня. "Интер" мог выкупить футболиста, но его выступления не убедили руководство клуба. В то же время может быть рассмотрен вариант, при котором аренда игрока будет продлена на год на прежних условиях.

В нынешнем сезоне игрок провел 15 матчей, забив 1 гол и отдав 3 голевых передачи.