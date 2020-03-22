Игроки "Барселоны" не против потерять часть зарплаты ради выгоды для клуба

Футболисты "Барселоны" провели встречу с президентом клубом Хосепом Бартомеу и обсудили возможное снижение заработной платы в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что игроки каталонского клуба с пониманием отнеслись к предложению, посчитав его разумным в текущих условиях. Топ-клубы надеются, что УЕФА и ФИФА могут принять решение, которое позволит сократить убытки клубов.

После 27 туров чемпионата Испании "Барселона" идет на первом месте в таблице, набрав 58 очков. Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию коронавируса пандемией. На данный момент в Испании инфицированы более 25 тысяч человек, погиб 1 381 человек.