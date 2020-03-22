Тест на коронавирус Криштиану Роналду дал отрицательный результат

Тест на коронавирус футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду оказался отрицательным. Об этом сообщает португальское издание A Bola, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, руководство туринского клуба получило результаты тестов всех игроков команды. Новых случаев заражения не выявлено. Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у троих футболистов - Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.

"Ювентус" лидирует в чемпионате Италии, набрав 63 очка после 26 игр. Турнир приостановлен в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В Италии более 50 тыс. зараженных, более 4,5 тыс. человек умерли.