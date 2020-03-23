Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде

Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады отказались от участия в летних Играх 2020 г. в Токио.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ведомости, на сайте олимпийской сборной Канады это решение объясняется рисками, связанными с коронавирусной инфекцией COVID-19. Позже о таком же решении объявил и австралийский олимпийский комитет.

Канадские комитеты призвали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение летней Олимпиады на один год и предложили свою помощь "в преодолении всех сложностей, связанных с переносом сроков проведения Игр".

"Мы находимся в разгаре глобального кризиса в области здравоохранения, который имеет гораздо большее значение, чем спорт", - отмечается в сообщении.

Австралийский комитет заявил, что спортсмены этой страны начнут подготовку к Играм, которые должны пройти летом 2021 г., а не 2020 г.

С просьбой перенести Игры-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса ранее обратились в МОК Олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии. В МОКе намерены принять решение в течение четырех недель. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая 23 марта в парламенте страны, не исключил переноса сроков проведения Олимпиады в случае невозможности ее проведения в полном формате

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. В Японии подтвержден 1101 случай заражения COVID-19, еще 712 человек заболели на круизном судне Diamond Princess. Умерли от болезни 49 человек. В Канаде число зараженных на 23 марта составило 1430 человек, случаи заболевания выявлены во всех десяти провинциях. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа началась в конце 2019 г. в Китае и охватила более 150 стран мира. В мире заразилось около 300 000 человек, зафиксировано почти 13 000 смертельных исходов.