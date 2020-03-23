Чемпионат Франции по футболу не возобновится до лета

Чемпионат Франции по футболу не будет возобновлен до 15 июня.

Об этом изданию France Bleu заявил Бернар Каяццо, владелец "Сент-Этьена", председатель союза клубов "Лиги 1", высшего дивизиона чемпионата Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем играть, пока ситуация не изменится, - отметил Каяццо. - То есть сможем играть только с июля - августа, в лучшем случае с 15 июня".

"На данный момент клубы в общей сложности теряют около 250 млн евро в месяц. - добавил он. - Без помощи государства половина профессиональных клубов обанкротится в течение полугода. Ведущая пятерка европейских чемпионатов уже потеряла порядка 4 млрд евро, а французский - 500-600 млн".

Чемпионат Франции 13 марта был приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.