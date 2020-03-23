Азербайджанские паралимпийцы присоединились к флешмобу #VirusaMeydanOxuyaq

Число присоединившихся к запущенному Общественным телевидением Азербайджана (İTV) в соцсетях флешмобу #VirusaMeydanOxuyaq (Бросаем вызов коронавирусу) растет.

К движению в борьбе с пандемией коронавируса присоединились спортсмены Национального параолимпийского комитета Азербайджана, исполнив гимн НПКА и передав эстафету Федерации бочче Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках флешмоба #VirusaMeydanOxuyaq надо спеть песню и передать эстафету друзьям.

НПКА также призывает присоединиться к флешмобам #evdəqal (Оставайся дома), #evdəməşqedək (Тренируйся дома), #yenilməzlər (Непобедимые).

На фоне социальной изоляции по всему миру, вызванной заботой правительств о своих гражданах в рамках борьбы с пандемией COVID - 19, в некоторых странах проводятся различные флешмобы и акции, что очень важно для моральной поддержки людей.