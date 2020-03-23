Мировая легкая атлетика выступила против Олимпиады-2020

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу в письме к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху выступил против проведения Олимпийских игр летом 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса. Текст обращения приводит CBS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Единодушное мнение заключается в том, что организация Олимпиады в июле не является ни осуществимой, ни желаемой", - написал Коу. Глава World Athletics также выделил главные причины, по которым Игры должны быть отложены. По мнению Коу, спортсмены сейчас ограничены в возможностях организации тренировочного процесса. Кроме того, для подготовки к Олимпиаде им придется форсированно набирать форму, что может привести к травмам.

"Пришло время дать атлетам время на передышку. Я думаю, мы можем это сделать", - подчеркнул функционер. Он также заявил, что МОК может рассчитывать на World Athletics при выборе новой даты начала Олимпиады.

Ранее 23 марта Национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады объявили о том, что не отправят спортсменов в Токио летом 2020 года. Страны призывают перенести Игры на один год.

22 марта МОК опубликовал заявление о том, что Олимпиаду в Токио пока планируется провести в сроки. В комитете считают, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, что внушает оптимизм. Окончательное решение по вопросу проведения соревнований будет принято в течение четырех недель.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа