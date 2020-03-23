https://news.day.az/sport/1215247.html Чемпионат мира по аэробной гимнастике в Баку отложен из-за угрозы коронавируса
Чемпионат мира по аэробной гимнастике в Баку отложен из-за угрозы коронавируса
Отложено проведение 16-го Чемпионата мира по аэробной гимнастике, который планировалось провести в Баку. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FİG), передает Day.Az.
Как отмечается, чемпионат, который планировалось провести 14-16 мая, отложен на неопределенное время в связи с угрозой коронавирусной инфекции.
Между FİG и Федерацией гимнастики Азербайджана проводятся обсуждения в связи с очередной датой проведения чемпионата.
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