Чемпионат мира по аэробной гимнастике в Баку отложен из-за угрозы коронавируса

Отложено проведение 16-го Чемпионата мира по аэробной гимнастике, который планировалось провести в Баку. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FİG), передает Day.Az.

Как отмечается, чемпионат, который планировалось провести 14-16 мая, отложен на неопределенное время в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

Между FİG и Федерацией гимнастики Азербайджана проводятся обсуждения в связи с очередной датой проведения чемпионата.